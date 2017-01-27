На Владимирском проезде в Киеве восстановлено двустороннее движение

Сегодня, 18:49

Движение транспорта вдоль Владимирского проезда было полностью ограничено на время проведения новогодних и рождественских праздников в центре столицы

Софийская площадь в Киеве
Софийская площадь в Киеве. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 26 января дорожное движение по Владимирскому проезду и Софийской площади в Киеве восстановлено по постоянной схеме, которая была изменена на время проведения новогодних праздников в рамках праздничного проекта "Между двумя колокольнями". Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, в рамках деятельности Центра по совершенствованию организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" было восстановлено двустороннее движение на Владимирском проезде – возобновлено движение от Софийской площади в направлении Михайловской площади.

Напомним, что движение вдоль Владимирского проезда (от ул. Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (на участке от ул. Максима Рыльского во Владимирского проезда) было полностью ограничено на время проведения новогодних и рождественских праздников в центре столицы.
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Источник:

"Сегодня"

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