На Владимирском проезде в Киеве восстановлено двустороннее движение

Движение транспорта вдоль Владимирского проезда было полностью ограничено на время проведения новогодних и рождественских праздников в центре столицы

С 26 января дорожное движение по Владимирскому проезду и Софийской площади в Киеве восстановлено по постоянной схеме, которая была изменена на время проведения новогодних праздников в рамках праздничного проекта "Между двумя колокольнями". Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, в рамках деятельности Центра по совершенствованию организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" было восстановлено двустороннее движение на Владимирском проезде – возобновлено движение от Софийской площади в направлении Михайловской площади.

Напомним, что движение вдоль Владимирского проезда (от ул. Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (на участке от ул. Максима Рыльского во Владимирского проезда) было полностью ограничено на время проведения новогодних и рождественских праздников в центре столицы.