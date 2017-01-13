Ночные троллейбусы в Киеве: стихи для любимой, шампанское и зацеперы

За полмесяца работы новые ночные маршруты перевезли уже более 1500 пассажиров. Работают они с 23:00 до 6:00, с интервалом в час, за проезд нужно отдать 3 грн.

БЕЗ КОНДУКТОРОВ. Пока ночных маршрутов в городе четыре: три троллейбусных — №91H (Центральный ж/д вокзал — ул. Милославская), №92H (Южный ж/д вокзал — ул. Свободы) и №93H (Ст. м. "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская), а также один автобусный — №137 ("Центральный ж/д вокзал — ст.м. "Харьковская"). Для ночного проезда разработали и разовые билеты особого образца. Они больше обычных и салатового цвета. "Они действительны для проезда в троллейбусе, автобусе и трамвае, но только ночью. В билетах отсутствует голографическая лента — они отрывные и их не нужно компостировать", — говорит директор "Киевпастранс" Дмитрий Левченко и добавляет, что талончики покупать обязательно, чтобы не быть оштрафованным контролером. А вот кондукторов на ночных маршрутах нет. Проработали они всего три дня. "Купить талоны можно у водителя", — говорят в департаменте транспорта КГГА.

ПОКАТУШКИ. Как рассказывает киевлянин Станислав Шепелев, более чем за неделю поездок на ночном маршруте ему пришло насмотреться всякого. "На маршруте №92Н на ул. Гарматной подобрали человека, которому надо было на Святошино. Пассажир странным образом убедил водителя, что денег нет, а потом попросил закурить. На ул. Большой Васильковской на 91-м маршруте напросился мужчина с вещами, откровенно закосив под бездомного. Видели даже зацепера, который катался на лире ночного троллейбуса №93Н. А вот "ночные феи", на проспекте Победы, прячут лица, когда мимо проезжает троллейбус", — пишет Шепелев.

"А я в троллейбусе №93H видел влюбленную парочку, которая ехала на Чернобыльскую. Они пили шампаское, а парень увлеченно читал девушке стихи на весь салон", — рассказывает киевлянин Александр Чернюк.

За одну поездку на разных маршрутах перевозят от трех до десяти пассажиров. Некоторые откровенно удивляются ночным троллейбусам. "Есть водитель, который уже меня знает в лицо и здоровается", — рассказывает Станислав. "Ехала на ночном 91-м маршруте и была приятна удивлена новогодним украшением салона с гирляндами и дождиком. На Центральном ж/д вокзале зашло трое пассажиров с сумками и чемоданами. Людям с поезда такой транспорт более чем удобен", — пишет киевлянка Юлия Безпалова.

Некоторые горожане сетуют на то, что ночной транспорт не ходит четко по расписанию. "Прождал 93-й маршрут полчаса на холоде. Когда он должен был быть уже на остановке, трекер в мобильном показал, что троллейбус только выехал из депо", — пишет Владислав Козинец.

Контроль и убытки

В КГГА планируют соединить ночными троллейбусами центр города и Оболонь. Курсировать они будут с 23:00 до 6:00 с интервалом в один час. Стартовать троллейбусы будут от Майдана и доезжать до ул. Северной. Правда, когда новый маршрут начнет работать, в департаменте транспорта КГГА еще не знают, решение о запуске маршрута будет принято в конце месяца.

"В конце января мы примем окончательное решение. Что же касается возможного запуска других ночных маршрутов (ранее обсуждался запуск 12-ти. — Авт.), об этом речь пока не идет, так как действующие маршруты еще не заполнены пассажирами. Это 100-процентный убыток. Даже вероятная цена за проезд в 10 гривен", — говорят в департаменте транспорта. К слову, заработали на ночных маршрутах и контролеры. Проверку проводят пару раз в неделю.