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Ночные троллейбусы в Киеве: стихи для любимой, шампанское и зацеперы http://www.segodnya.ua/img/article/7878/22_main.1484255524.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/22_tn.1484255524.jpg Транспорт Некоторые горожане недовольны, что ночной транспорт не ходит четко по расписанию

Ночные троллейбусы в Киеве: стихи для любимой, шампанское и зацеперы

Сегодня, 07:37

Некоторые горожане недовольны, что ночной транспорт не ходит четко по расписанию

На маршруте. Ночным транспортом за две недели воспользовались более чем полторы тысячи пассажиров
На маршруте. Ночным транспортом за две недели воспользовались более чем полторы тысячи пассажиров. Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

За полмесяца работы новые ночные маршруты перевезли уже более 1500 пассажиров. Работают они с 23:00 до 6:00, с интервалом в час, за проезд нужно отдать 3 грн.

БЕЗ КОНДУКТОРОВ. Пока ночных маршрутов в городе четыре: три троллейбусных — №91H (Центральный ж/д вокзал — ул. Милославская), №92H (Южный ж/д вокзал — ул. Свободы) и №93H (Ст. м. "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская), а также один автобусный — №137 ("Центральный ж/д вокзал — ст.м. "Харьковская"). Для ночного проезда разработали и разовые билеты особого образца. Они больше обычных и салатового цвета. "Они действительны для проезда в троллейбусе, автобусе и трамвае, но только ночью. В билетах отсутствует голографическая лента — они отрывные и их не нужно компостировать", — говорит директор "Киевпастранс" Дмитрий Левченко и добавляет, что талончики покупать обязательно, чтобы не быть оштрафованным контролером. А вот кондукторов на ночных маршрутах нет. Проработали они всего три дня. "Купить талоны можно у водителя", — говорят в департаменте транспорта КГГА.

ПОКАТУШКИ. Как рассказывает киевлянин Станислав Шепелев, более чем за неделю поездок на ночном маршруте ему пришло насмотреться всякого. "На маршруте №92Н на ул. Гарматной подобрали человека, которому надо было на Святошино. Пассажир странным образом убедил водителя, что денег нет, а потом попросил закурить. На ул. Большой Васильковской на 91-м маршруте напросился мужчина с вещами, откровенно закосив под бездомного. Видели даже зацепера, который катался на лире ночного троллейбуса №93Н. А вот "ночные феи", на проспекте Победы, прячут лица, когда мимо проезжает троллейбус", — пишет Шепелев.

"А я в троллейбусе №93H видел влюбленную парочку, которая ехала на Чернобыльскую. Они пили шампаское, а парень увлеченно читал девушке стихи на весь салон", — рассказывает киевлянин Александр Чернюк.

За одну поездку на разных маршрутах перевозят от трех до десяти пассажиров. Некоторые откровенно удивляются ночным троллейбусам. "Есть водитель, который уже меня знает в лицо и здоровается", — рассказывает Станислав. "Ехала на ночном 91-м маршруте и была приятна удивлена новогодним украшением салона с гирляндами и дождиком. На Центральном ж/д вокзале зашло трое пассажиров с сумками и чемоданами. Людям с поезда такой транспорт более чем удобен", — пишет киевлянка Юлия Безпалова.

Некоторые горожане сетуют на то, что ночной транспорт не ходит четко по расписанию. "Прождал 93-й маршрут полчаса на холоде. Когда он должен был быть уже на остановке, трекер в мобильном показал, что троллейбус только выехал из депо", — пишет Владислав Козинец.

Контроль и убытки

В КГГА планируют соединить ночными троллейбусами центр города и Оболонь. Курсировать они будут с 23:00 до 6:00 с интервалом в один час. Стартовать троллейбусы будут от Майдана и доезжать до ул. Северной. Правда, когда новый маршрут начнет работать, в департаменте транспорта КГГА еще не знают, решение о запуске маршрута будет принято в конце месяца.

"В конце января мы примем окончательное решение. Что же касается возможного запуска других ночных маршрутов (ранее обсуждался запуск 12-ти. — Авт.), об этом речь пока не идет, так как действующие маршруты еще не заполнены пассажирами. Это 100-процентный убыток. Даже вероятная цена за проезд в 10 гривен", — говорят в департаменте транспорта. К слову, заработали на ночных маршрутах и контролеры. Проверку проводят пару раз в неделю.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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