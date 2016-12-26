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Новые светофоры на Бессарабке в Киеве: все важные моменты http://www.segodnya.ua/img/article/7832/28_main.1482760388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/28_tn.1482760388.jpg Транспорт Нужно несколько недель, чтобы водители привыкли к новшествам

Новые светофоры на Бессарабке в Киеве: все важные моменты

Сегодня, 15:50

Нужно несколько недель, чтобы водители привыкли к новшествам

Новые светофоры сделают переход улицы более безопасным. Фото: facebook.com/kyivroadservice
Новые светофоры сделают переход улицы более безопасным. Фото: facebook.com/kyivroadservice

На Бессарабской площади в Киеве организовали два новых наземных регулируемых пешеходных перехода. В рамках этого было установлено два новых светофора на Бессарабской площади, которые с 24 декабря работают в тестовом режиме.

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Фото: facebook.com/kyivroadservice

Также демонтирован нерегулируемый пешеходный переход возле бокового входа в Бессарабский рынок, который находился в зоне ограниченной видимости водителей, здесь уже демонтированы дорожные знаки и в ближайшее время должна быть демаркирована разметка и установлены направляющие пешеходные ограждения.

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Фото: facebook.com/kyivroadservice

На сегодня осуществляется наблюдение и корректировка работы светофорных объектов с помощью Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), к которой подключены все светофоры Бессарабской площади. Согласно опыту внедрения новых технических средств регулирования дорожного движения, нужно несколько недель, чтобы водители к ним привыкли, и можно было обнаружить нужные совершенствования и их внедрить.

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Фото: facebook.com/kyivroadservice

Специалисты Центра организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" ежедневно наблюдают за работой новых светофорных объектов и вносят соответствующие изменения для улучшения их работы.

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Фото: facebook.com/kyivroadservice

В Центре просят водителей и пешеходов быть внимательными и обращать внимание на новые технические средства регулирования движения. Наладочные работы продолжаются, поэтому в Центре ждут замечаний и предложений.
переход, Бессарабка, светофоры, пешеходный переход, светофор, разметка, дорожные знаки, Киевдорсервис
Источник:

"Сегодня"

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