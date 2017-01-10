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Ограничения на въезд в Киев для грузовиков продлены до 23:00 http://www.segodnya.ua/img/article/7870/38_main.1484076785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/38_tn.1484076785.jpg Транспорт Такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники

Ограничения на въезд в Киев для грузовиков продлены до 23:00

Сегодня, 21:36

Такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет ограничен во вторник, 10 января, до 23:00. Фото: Сергей Николаев, &quot;Сегодня&quot;
Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет ограничен во вторник, 10 января, до 23:00. Фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В связи с длительным снегопадом и гололедом въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет ограничен во вторник, 10 января, до 23:00, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что оперативный штаб по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, в частности длительным снегопадом и гололедом принял решение об ограничении на въезд в Киев крупногабаритного транспорта с 20.00 до 22.00.

"Такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники", – сказано в сообщении.

Как сообщается, КК "Киевавтодор" имеет в распоряжении более 300 единиц снегоуборочной техникой и в полной мере обеспечено посыпочным материалам – запасы корпорации составляют 12 тыс. т соли, 18 тыс. т песка, 5 тыс. т песчано-соляной смеси.
киев, грузовики, трафик, киевавтодор, ГСЧС
Источник:

Интерфакс-Украина

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