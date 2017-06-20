Опасные киевские маршрутки: транспорт горит и теряет колеса

С начала года в столице отменили около 10 таксомоторных маршрутов, дублирующих общественный транспорт. Среди них и популярные №230, 238, 412, 545. Сокращен маршрут №429, конечную остановку которого перенесли с ул. Крещатик на Терещенковскую. На сегодняшний день в Киеве действуют 155 таксомоторных маршрутов, в прошлом году их было 171.

Как поясняют в КГГА, техническое состояние многих бусов, работающих в столице как маршрутные такси, неудовлетворительное. Например, в январе на Харьковском шоссе во время движения у маршрутки №529 отвалился задний мост, в марте на Березняках маршрутка №599 потеряла заднее колесо, подъезжая к остановке, а в начале июня в салоне буса №455 на проспекте Победы взорвалась система охлаждения, когда маршрутка только отъехала от остановки. Выплеснувшаяся горячая жидкость попала на людей и водителя. Как рассказал водитель, его маршрутка ежедневно проходит техосмотр, и все было в порядке, а возможной причиной взрыва мог стать перегрев. К счастью, во всех случаях никто серьезно не пострадал.

По словам начальника коммунальной службы перевозок КГГА Сергея Савтыря, каждые полгода техсостояние маршруток проверяют независимые сервисные центры. А ежедневно перед выходом на маршрут транспорт проверяют механики предприятий. При этом нигде не регламентировано, сколько микроавтобус может работать на маршруте — год, два или пять.

"Каждый год, согласно договору, заключенному с городом, перевозчики обязаны на 20% обновлять свои подвижные составы новыми бусами в течение пяти лет. С теми, кто не будет выполнять обязательства, будем разрывать договоры", — говорит Савтырь. К слову, еще в прошлом году горвласти планировали в течение двух-трех лет закрыть около 80 маршрутов, заменив их автобусами. Сколько маршрутов будет еще сокращено в этом году, пока неизвестно.

Не единичны по­­добные ЧП и с при­­го­­родными маршрутками. В понедельник вечером на пр. Бажана рядом с метро "Харьковская" вспыхнула маршрутка "Эталон" №317 (ст. м. "Харьковская — г. Борисполь). Пламя потушили пожарные. В результате ЧП поврежден моторный отсек, панель приборов и лобовое стекло. Обошлось без пострадавших.

Как объясняет исполнительный директор ассоциации автоперевозок Киевщины Алексей Павленко, причиной пожара в маршрутке стало короткое замыкание электропроводки. "По той же причине в начале июня в Броварах загорелась маршрутка №411. Все возгорания автобусов, как правило, происходят из-за электропроводки вне зависимости от того, старый бус или новый", — объясняет Павленко.

Пассажиры техсостоянием маршруток недовольны. "Давно пора заменить маршрутки на новые. Те, что ездят, разваливаются на ходу", — считает киевлянка Марина Назарчук.

13 июня на сайте электронных петиций Киеврады появилась инициатива о запрете эксплуатации маршрутных такси типа "Богдан" в Киеве и области. Авторы петиции подчеркивают, что данный вид транспорта является опасным для пассажиров и других участников дорожного движения. За неделю петицию подписали более 1600 человек из 10 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.