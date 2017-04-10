Пасха в Киеве: как будет работать городской транспорт

Вчера, 15:46

В городе продлят работу метро, автобусов и троллейбусов

В Пасхальную ночь транспорт будет ходить дольше. Фото: Киевпастранс
В Пасхальную ночь транспорт будет ходить дольше. Фото: Киевпастранс

В связи с празднованием Пасхи в Киеве изменят графики работы городского пассажирского транспорта.

"В ночь с 15 на 16 апреля Киевский метрополитен будет работать на один час дольше, а 16 апреля, на Пасху, откроется на час раньше. Также сейчас мы отрабатываем вопрос изменения в работе городского пассажирского транспорта во время поминальных дней. О соответствующих изменениях мы будем информировать дополнительно", – сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Так, департаменту транспортной инфраструктуры поручили продолжить работу наземного пассажирского транспорта общего пользования на один час в ночь с 15 апреля на 16 апреля , организовав перевозку пассажиров по существующими маршрутами, которые проходят возле станций столичного метрополитена, а также после прохождения его последних поездов. Кроме того, пассажирский транспорт в день Пасхи, 16 апреля, заработает на час раньше.

С 5:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, в соответствии с имеющимся пассажиропотоком.

Также в городе будут работать четыре маршрута ночного транспорта: троллейбусные маршруты № 91H (ж/д вокзал "Центральный" – ул. Милославская), № 92H (ж/д вокзал "Южный" – ул. Свободы) и № 93H (ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская), а также один автобусный маршрут – № 137 (ж/д вокзал "Центральный" – ст. м. "Харьковская").
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Источник:

"Сегодня"

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