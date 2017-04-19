Перевоз велосипедов в общественном транспорте Киева: где можно и сколько платить

Сегодня, 12:58

В "Киевпастрансе" рассказали о правилах перевозки двухколесников

С велосипедами можно в троллейбусы, автобусы и фуникулер
С велосипедами можно в троллейбусы, автобусы и фуникулер

В столице сейчас активно начали ездить на велосипедах, но говорят, что если зайти с ним в троллейбус, то за его провоз нужно дополнительно платить. Между тем, по закону за велосипед придется заплатить, если он не зачехлен.

"Велосипед можно перевозить в троллейбусах, трамваях, автобусах и фуникулере бесплатно, если он находится в сложенном виде и в чехле, чтобы не испачкать других пассажиров. Но если велосипед не собран, то за него нужно платить, как за крупногабаритный багаж, то есть купить еще один билет за 3 гривни", – рассказала "Сегодня" Анна Бондарь, начальник службы маркетинга КП "Киевпастранс".

Также можно проехаться с велосипедом на фуникулере. "Мы, например, пошли навстречу велосипедистам и оборудовали место в вагоне для перевозки велосипедов в столичном фуникулере", – сообщила Анна Бондарь.

Вместе с тем, правилах пользования трамваями и троллейбусами прописано, что пассажиры могут провозить бесплатно: ручную кладь, одну пару лыж, детскую коляску, санки, мелкий садовый инвентарь и велосипед в специальной упаковке. Также можно бесплатно перевозить мелких животных: птиц в клетке, котов, собак в намордниках и на коротком поводке.

С подобными вопросами, жалобами и предложениями киевляне могут обращаться на горячую линию КП "Киевпастранс" — (044) 528-30-11 или же оставить письменное сообщение на сайте предприятия.
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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