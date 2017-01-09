ФОТОФАКТ. По Киеву ездит троллейбус со снегом в салоне

По Киеву ездит троллейбус 11-го маршрута (ходит по маршруту "Улица Маршальская – Музей народной архитектуры") с полностью заснеженным салоном. Снег лежит не только на полу, но и на пассажирских сиденьях. Фотография появилась в сообществе "Типичный Киевпастранс" Вконтакте.

Фото: vk.com/kp_kpt

В комментариях киевляне пишут, что в маршрутках тоже совсем нежарко, но там хотя бы нет снега.

"В 155 задубеть можно, но туда снег каким-то образом не залетает", – пишет Михаил Турчинов.