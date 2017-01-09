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ФОТОФАКТ. По Киеву ездит троллейбус со снегом в салоне http://www.segodnya.ua/img/article/7865/24_main.1483959102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/24_tn.1483959102.jpg Транспорт Пол и сиденья – белого цвета  

ФОТОФАКТ. По Киеву ездит троллейбус со снегом в салоне

Сегодня, 12:50

Пол и сиденья – белого цвета

 

Салон похож на кадр из фильма-апокалипсиса. Фото: vk.com/kp_kpt
Салон похож на кадр из фильма-апокалипсиса. Фото: vk.com/kp_kpt

По Киеву ездит троллейбус 11-го маршрута (ходит по маршруту "Улица Маршальская – Музей народной архитектуры") с полностью заснеженным салоном. Снег лежит не только на полу, но и на пассажирских сиденьях. Фотография появилась в сообществе "Типичный Киевпастранс" Вконтакте.

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Фото: vk.com/kp_kpt

В комментариях киевляне пишут, что в маршрутках тоже совсем нежарко, но там хотя бы нет снега.

"В 155 задубеть можно, но туда снег каким-то образом не залетает", – пишет Михаил Турчинов.
снег, троллейбус, сиденья, салон, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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