Под Кабмином прошел митинг автовладельцев

Сегодня, 16:24

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требовали встречи с Гройсманом

Протест автовладельцев под Кабмином. Фото: fakty.ictv.ua
Протест автовладельцев под Кабмином. Фото: fakty.ictv.ua

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют продолжать протест на трассах до 20.00, а митинг возле Кабинета министров с требованиями встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом завершается. Об этом заявил организатор акции Олег Ярошевич.

Ярошевич уверил, что они планируют завершить анонсированную акцию – она будет продолжаться до 20.00, после чего состоится общее собрание митингующих, где будут обсуждены дальнейшие действия.

На вопрос, будут ли участники акции снова собираться и жечь шины, он сказал: "Вы можете не сомневаться. И, наверное, не только на окраинах Киева. Потому что это, уже я вижу, сегодня абсолютно не действенно для них".

Ярошевич также уточнил, что речь идет о продолжении акций сегодня на Житомирской, Одесской и Бориспольской трассах.

В то же время внефракционный народный депутат Владимир Парасюк, который присутствовал на акции и ходил к чиновникам, чтобы передать требования митингующих, сообщил, что совместно с внефракционным депутатом Юрием Деревянко они встретились с министром финансов Александром Данилюком, который, по словам Парасюка, заверил, что рассмотрит предложения митингующих. С премьер-министром, добавил депутат, встречи не было, ведь, по словам Парасюка, его не было на рабочем месте.

"Данилюк реально услышал и сказал, что идет разбираться с этой ситуацией сейчас, в данный момент, идет рассматривать законопроект, что он обязательно в ближайшее время скажет об этой проблематике, выйдет с каким-то официальным заявлением", – сказал Парасюк.

Напомним, сегодня на въездах в Киев около 200 человек участвовали в акции по урегулированию транзита автомобилей с иностранной регистрацией, движение транспорта было утруднено.

По данным полиции, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находились на въездах в столицу на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

Активисты требуют принятия законопроекта №5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования).
кабмин, киев, депутат, протест, акции, митинг, требования, участники, митингующие, организатор, Парасюк, шоссе
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Доля высокотехнологичного экспорт из Украины не устраивает МЭРТ. Фото: zn.ua

Украина начнет активно продавать высокотехнологичные товары - МЭРТ

Сегодня, 14:48

В Кабмине рассчитывают достичь серьезных результатов по экспорту до 2020 года

Экономика

Кабмин "рассекретил" свои планы. Фото: AFP

Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года

Вчера, 08:31

Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку  

Звезды

Стивен Болдуин поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/stephenbaldwin7

Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа

Вчера, 04:20

Он уверен, что люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят

Харьков

В Харькове провели антироссийскую акцию у консульства РФ

22 Января, 11:20

Люди прошлись шествием по центру города и завершили акцию у российского консульства

Мир

Масштабный марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета

22 Января, 00:42

В столице США на марш протеста собралось около 500 тысяч человек

Мир

Акция против Путина в Риге. Фото: Людмила Пылып

Рига вышла на митинг против путинской агрессии в Украине

21 Января, 21:04

Акция под лозунгом "Stop Putin's war in Ukraine" проходит в 56 городах 20 стран мира

Общество

Акция против действий Путина в Украине прошла в Питере

21 Января, 20:36

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным

Общество

Надежда Савченко. Фото: apostrophe.ua

Савченко не дали выступить на акции против Путина в Киеве

21 Января, 20:18

Акция проходит под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine"

Звезды

Писательница не поддерживает новоизбранного президента США. Фото: twitter.com/jk_rowling

Джоан Роулинг публично высмеяла Дональда Трампа

20 Января, 15:40

Известная писательница прокомментировала пост журналиста Терри Морана

Звезды

Кадр из новго клипа Gorillaz

Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки

20 Января, 15:10

В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования