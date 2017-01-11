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Под Киевом – транспортный коллапс: в Борисполе бастуют водители маршруток http://www.segodnya.ua/img/article/7872/1_main.1484131292.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/1_tn.1484131292.jpg Транспорт Местные маршрутки не вышли в рейсы  

Под Киевом – транспортный коллапс: в Борисполе бастуют водители маршруток

Сегодня, 12:40

Местные маршрутки не вышли в рейсы

 

Водители маршруток требуют, чтобы им подняли зарплату
Водители маршруток требуют, чтобы им подняли зарплату. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Как сообщают в соцсетях жители Борисполя, сегодня в городе творится настоящее транспортное бедствие – водители маршруток, которые возят людей по городу, устроили забастовку и не вышли на работу.

"Бориспольские перевозчики сегодня устроили забастовку, не вышли на маршруты. Требуют поднять тарифы на проезд. Предварительно, в повышении тарифов им отказали. Перевозчики включили манипуляцию", – сообщает в Facebook Вячеслав Деркач. И позже добавил, что водители требуют, чтобы им подняли зарплату.

В сообществе "Подслушано в Борисполе" Вконтакте люди обсуждают, что сегодня утром на остановках собирались большие очереди, но маршруток никто так и не увидел. "Еще в 10:00 выехать не было возможности. Коллега по работе из-за этого опоздал. А с центра, утром, в 8:00 и я стоял 20 минут, так как и киевские №№316-317 по городу не брали, говорили, что поддерживают забастовку городских. Пришлось ехать на такси за 50 грн от центра к Ленинградке", – пишет Александр Лавренчук.

Напомним, как сообщала "Сегодня", в пригородных маршрутках, которые курсируют из Борисполя в столицу, подорожал проезд.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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