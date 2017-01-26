Под Киевом зреет тарифный бунт: люди требуют снизить цены на проезд в маршрутках

Сегодня, 07:30

Жители области четыре часа блокировали дороги, требуя снизить стоимость проезда

 

Протест. Не пускали маршрутки и требовали снизить тарифы. Фото: politeka.net
Протест. Не пускали маршрутки и требовали снизить тарифы. Фото: politeka.net

В пригороде Киева местные жители взбунтовались против подорожания проезда в пригородных маршрутках, которые из городов-спутников ездят в столицу. Вчера они перекрывали дороги к столице и требовали от властей вернуть прежнюю стоимость проезда.

В Вишневом и на Софиевской Борщаговке более сотни человек из десяти населенных пунктов Боярки, Крюковщины, Белогородки четыре часа блокировали дороги, не пропуская маршрутки и требуя вернуть проезд в 9 грн. Протестующих не испугал даже мороз — они захватили с собой полевую кухню.

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Активисты. Местные жители грелись у костра и полевой кухни. Фото: Л. Мартыненко

По словам активистов, около десяти дней назад перевозчики повысили проезд в пригородных маршрутках до 12 грн. "От Вишневого до границы с Киевом всего 4 км! То есть тариф получается 3 грн/км", — возмущается местный житель Денис Зерченко. "Если перевозчики не снизят цены на проезд, то в следующую субботу мы обещаем сделать протест массовым. К нам уже готовы присоединиться жители Броваров и Борисполя", — говорит активистка Людмила Мартыненко.

Перевозчики сетуют на дороговизну топлива и запчастей. "Цены на топливо выросли на 25,6%. Сильно подорожали и запчасти, а в автобусах — 80% иностранных запчастей", — говорит глава ассоциации "Перевозчики Киевщины" Алексей Павленко. По словам главы КОГА Александра Горгана, в области действует 513 маршрутов, а цены на проезд повысились на 20-50%.

"Больше трети жителей Киевщины работают в столице, и у них треть семейного бюджета уходит на проезд. Для решения ситуации перевозчики должны будут предоставить расчеты по каждому маршруту. Те, кто откажется сотрудничать, будут общаться с налоговой. Мы создадим рабочую группу, чтобы выяснить, на каких маршрутах цены повысились больше всего и где это создает наибольшее напряжение", — сказал Горган.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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