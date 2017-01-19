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Подорожание маршруток в Киеве: цена проезда в Бучу вырастет до 16 гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7899/43_main.1484846249.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/43_tn.1484846249.jpg Транспорт Перевозчик из пригорода намерен значительно повысить стоимость проезда

Подорожание маршруток в Киеве: цена проезда в Бучу вырастет до 16 гривен

Сегодня, 19:15

Перевозчик из пригорода намерен значительно повысить стоимость проезда

Подорожание маршруток в Киеве: цена проезда в Бучу вырастет до 16 гривен

Ирпенское АТП, которое перевозит пассажиров из Киева в Бучу и Ирпень, намерено с 21 января повысить стоимость проезда. Так, из Бучи в Киев можно будет доехать за 15 гривен (Стеклозавод – 16грн), а из Ирпеня – за 12 и 13 гривен, пишет city.bucha.org.

По словам руководства перевозчика, подорожание связано с тем, что АТП необходимо подстроиться под новые цены на рынке и изменения в законодательстве. В частности, сейчас стоимость автобусов повысилась с 300 000 до 1 млн 200 тысяч, соответственно и ремонт автобусов – в три раза.

Сейчас стоимость проезда из Киева в Бучу стоит 12 гривен.

Напомним, с 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке №205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд.

С этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого – метро "Харьковская").

Кроме того, , в Киеве подорожал проезд в маршрутке №442 с 3,5 грн до 4 грн.
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