Подорожание маршруток в Киеве: люди жалуются, что на проезд теперь будет уходить до тысячи гривен в месяц (видео)

Теперь за билет из столицы в пригороды просят от 12 до 25 гривен

Проезд в общественном транспорте в Киевской области подорожал на 40%. Теперь за билет из столицы в пригороды просят от 12 до 25 гривен. А в самом Киеве цены подскочили минимум на гривну.

Тысяча гривен – именно столько ежемесячно будет тратить Диана, чтобы доехать на работу и домой. В эти выходные цена проезда в маршрутке в Киев с пригородов подскочила на 3-4 гривны. "А какие альтернативы маршрутке есть? Попутки. Ну попутках я не буду ехать. Это мужчины могут ездить на попутках", – жалуется Диана Капустюк, жительница Гостомеля.

Еще дороже теперь добраться в столицу из Бучи, вздыхает Татьяна. Здесь за билет требуют 15 гривен. Поэтому шестую часть зарплаты женщина вынуждена отдавать за проезд. "Где-то 500 гривен. А зарплата не более трех. Вот и попробуй поездить", – сетует Татьяна Коломиец, жительница Бучи. Однако альтернатив маршруткам у нее нет. "Электричка от меня далеко, не по всей Буче", – говорит женщина.

С начала года проезд подорожал по всей Украине почти на четверть. И самый большой скачок произошел в эти выходные – в Киеве и области. Перевозчики объясняют традиционно: цена билета привязана и к курсу валют, и к топливу, и к ценам на ремонт. Однако для пассажиров любые обоснования подорожания – неубедительны. "Если бы что-то улучшалось, а то ходят такие маршрутки страшные, а автобусы ... Едешь как на телеге!", – возмущается Анатолий Мовчанюк, житель Киева.

Не удовлетворили доводы подорожания и областную власть Киевщины. Перевозчиков обязали предоставить конкретные разъяснения новых цен. "Те транспортные предприятия, которые не предоставят точный расчет стоимости и коэффициент ее увеличение – будут работать с государственной службой по безопасности на транспорте и с государственной фискальной службой", – заявил Александр Горган, председатель Киевской областной государственной администрации.

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