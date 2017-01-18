Подробности остановки метро в Киеве: в подземке назвали причину сбоя работы поездов

В Киеве сегодня утром на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена остановилось движение поездов.

Как сообщают очевидцы, поезда по синей ветке не ходили с 8:10 до 8:20 – в "час пик", когда многие едут на работу. Некоторые остановились просто в тоннелях и пассажиры изрядно нервничали, поскольку им не объяснили, что происходит. Многие успели позвонииь родственникам, сообщив, что "застряли" в метро.

Впрочем, как сообщили "Сегодня" в пресс-службе столичного метрополитена, остановка поездов составила чуть больше двух минут. "Возникли проблемы в одном из поездов, который ехал в сторону станции метро "Героев Днепра". Остановка движения была не больше двух минут, на отрезке от станции "Контрактовая площадь" – станция "Героев Днепра". Неисправный состав был отбуксирован в депо "Оболонь". Движение поездов было восстановлено. Пока причины поломки неизвестны, возможно, заклинили двери или возникла другая техническая неисправность. Специалисты осмотрят состав и определят причину поломки. Обычно результаты обследований нам присылают через десять дней", – сообщили в пресс-слубе метрополитена.