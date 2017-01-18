Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Транспорт
Подробности остановки метро в Киеве: в подземке назвали причину сбоя работы поездов http://www.segodnya.ua/img/article/7892/96_main.1484729212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/96_tn.1484729212.jpg Транспорт Поезда на несколько минут "застряли" между "Контрактовой площадью" и "Героев Днепра"

Подробности остановки метро в Киеве: в подземке назвали причину сбоя работы поездов

Сегодня, 10:45

Поезда на несколько минут "застряли" между "Контрактовой площадью" и "Героев Днепра"

Люди в метро звонили знакомым и предупреждали, что &quot;застряли&quot;
Люди в метро звонили знакомым и предупреждали, что "застряли". Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве сегодня утром на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена остановилось движение поездов.

Как сообщают очевидцы, поезда по синей ветке не ходили с 8:10 до 8:20 – в "час пик", когда многие едут на работу. Некоторые остановились просто в тоннелях и пассажиры изрядно нервничали, поскольку им не объяснили, что происходит. Многие успели позвонииь родственникам, сообщив, что "застряли" в метро.

Впрочем, как сообщили "Сегодня" в пресс-службе столичного метрополитена, остановка поездов составила чуть больше двух минут. "Возникли проблемы в одном из поездов, который ехал в сторону станции метро "Героев Днепра". Остановка движения была не больше двух минут, на отрезке от станции "Контрактовая площадь" – станция "Героев Днепра". Неисправный состав был отбуксирован в депо "Оболонь". Движение поездов было восстановлено. Пока причины поломки неизвестны, возможно, заклинили двери или возникла другая техническая неисправность. Специалисты осмотрят состав и определят причину поломки. Обычно результаты обследований нам присылают через десять дней", – сообщили в пресс-слубе метрополитена.
метро, движение поездов, контрактовая площадь, остановилось, поломки, Героев Днепра
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве в час пик перестали ходить поезда метро

Сегодня, 10:06

ЧП случилось на "синей" ветке, на платформах стояли толпы пассажиров  

Происшествия

В Киеве на Подоле трамвай сошел с рельсов и перегородил почти всю улицу

Сегодня, 01:29

В результате инцидента никто из пассажиров и прохожих на улице не пострадал

Метро в Киеве

Снос МАФов на "Дружбы народов". Фото: facebook.com/SoloveyKiev

В киевском метро – новый виток сноса киосков

12 Января, 13:21

В этот раз "почистили" станцию "Дружбы народов"  

Метро в Киеве

Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн. пассажиров

Киевское метро в цифрах: самые загруженные станции и линии

10 Января, 12:46

Меньше всего пассажиров пользуется станцией "Днепр"  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.