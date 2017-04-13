Подробности перекрытия железной дороги под Киевом: гнев пассажиров и штурм электричек

В городке Барышевка Киевской области вчера произошло серьезное ЧП. Утром на железнодорожной станции собралось много пассажиров, но далеко не все из них смогли влезть в электричку. Разгневанные люди не придумали ничего лучшего, чем выйти на рельсы и заблокировать движение поездов почти на три часа! Жители пригородов жалуются, что проблема с электричками назрела уже давно.

СТОЯЛИ СЕМЬ ПОЕЗДОВ. Ежедневно из пригорода в Киев на электричках добираются тысячи людей. Огромное количество таких и в Барышевке, которая находится в 70 км от столицы. На железнодорожной станции в райцентре вчера в 6 утра (час пик) разгорелся нешуточный скандал. Когда прибыл электропоезд Яготин — Киев, многие втиснуться в переполненные вагоны не смогли. Пассажиры взяли электричку в "осаду" и вышли на рельсы, требуя увеличения количества вагонов в электропоездах. Несмотря на приезд полиции, протест продолжался почти до 9 утра.

На рельсы. Пассажиры взяли в "осаду" электричку Яготин — Киев. Фото: vk.com/baryshivka

В "Укрзализныце" нашли объяснение ЧП. "По информации ЮЗЖД, причиной для незаконного препятствования движению стало недоразумение между КОГА и автоперевозчиками (маршрутчики бастуют уже несколько дней, требуя компенсаций за проезд льготников и борьбы с нелегалами. — Авт.).

Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршруток перешли на ж/д станцию, пытаясь выехать в час пик пригородным электропоездом Яготин — Киев. Но из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить", — сообщили в УЗ.

Здесь говорят, что из-за инцидента выбились из графика другие поезда. Это скоростные электропоезда Киев — Константиновка, Харьков — Киев, Константиновка — Киев, а также четыре электропоезда: Киев — Гребенка, Гребенка — Дарница, Гребенка — Киев-Волынский и Караваевы Дачи — Яготин. Все они опоздали на несколько часов.

"Харьковский Интерсити очень долго стоял в Борисполе. Больше всего злило, что людям не говорили причину задержки и сколько она будет длиться. Многие опаздывали на деловые встречи", — пожаловалась нам пассажирка поезда Оксана.

В ЮЗЖД уверяют, что сейчас на участке Киев — Дарница — Яготин — Гребенка курсируют 12 пар пригородных поездов, и этого достаточно (их наполняемость 80%). Но обещают рассмотреть возможность увеличения количества вагонов в некоторых электричках. Кстати, в ГУ НП Киевской области нам сказали, что по факту блокирования было открыто уголовное производство (санкции — от штрафа в 850—2550 грн до трех лет ограничения свободы). "Взяли объяснения у очевидцев. Но задержанных нет", — говорят правоохранители.

"РЕЖУТ" БОЛЬШЕ. Люди же обсуждают, что транспортная проблема появилась не вчера, есть она и на других пригородных направлениях, к примеру, Святошинском. "Проезд из Барышевки на маршрутке в Киев стоит 30 грн, на электричке — 10, и, конечно, она популярна. Но в райцентр она приезжает уже "забитой" пассажирами: стоят и в проходах, и в тамбурах. Раньше в электропоезде было 10 вагонов, потом сократили до 8, а сейчас вообще до 6! Я уже не говорю об ужасном состоянии самих вагонов. Если раньше все электрички доезжали до центрального вокзала в Киеве, то сейчас некоторые — только до Дарницы, а оттуда добирайся, как хочешь. После работы раньше можно было уехать из Киева и в 12 ночи, а сейчас в 20:40 последняя — и все. А если задержался?" — рассказывает жительница райцентра Ирина Петрова.

Жалобы. Говорят, что вагоны всегда переполнены, но есть зайцы. Фото: vk.com/baryshivka

"В теплый сезон в электричках вообще ужас: к постоянным пассажирам присоединяются дачники, и тогда чувствуешь себя селедкой в банке", — добавляют другие. Пассажиры говорят, что официальная статистика по пассажиропотоку нереальная: кто-то покупает билеты на электричку на вокзале, другие платят контролерам в вагоне, также есть много льготников. В то же время признают: многие ездят и зайцами, потому что контроль слабый, и с этим надо наводить порядок.