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Полиция предупреждает о возможном блокировании проезжей части на въездах в Киев http://www.segodnya.ua/img/article/7910/98_main.1485218088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/98_tn.1485218088.jpg Транспорт Полиция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения

Полиция предупреждает о возможном блокировании проезжей части на въездах в Киев

Сегодня, 02:34

Полиция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения

lexltd.com.ua
lexltd.com.ua

Полиция предупреждает о возможном частичном блокировании проезжей части на въездах в Киев участниками акции в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности (ДПД) Национально полиции Украины, проблемы с проездом могут возникнуть с 7:00 утра вторника, 24 января.

"Национальная полиция просит граждан неуклонно придерживаться законодательства Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", – сказано в сообщении.
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