Полиция просит водителей под Киевом сидеть дома

В связи со сложными погодными условиями полиция Киевской области просит водителей отказаться от поездок.

По прогнозам синоптиков, 8 января на территории Киевской области, ожидаются сильный мороз, ветер и почти целый день будет идти снег. На дорогах местами гололедица. При таких погодных условиях полиция Киевщины советует людям не выезжать в дорогу и остаться дома.

Работники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на это, полиция призывает как водителей так и пешеходов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Осадки снижают видимость, водителям следует быть максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

А пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы. Это уменьшит риск попасть в опасность на дороге.

Сегодня все дорожные службы работают в усиленном режиме, однако в связи со сложными погодными условиями полиция Киевщины обращается к гражданам с просьбой сегодня оставаться дома и воздержаться от поездок.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10° мороза.