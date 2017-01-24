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Политолог прокомментировал перекрытие въездов в Киев http://www.segodnya.ua/img/article/7911/68_main.1485250522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/68_tn.1485250522.jpg Транспорт Эксперт считает, что эта акция является примером противостояния системы и общественности

Политолог прокомментировал перекрытие въездов в Киев

Сегодня, 11:35

Эксперт считает, что эта акция является примером противостояния системы и общественности

Активисты блокируют движение. Фото: Facebook
Активисты блокируют движение. Фото: Facebook

Политолог Николай Ковальчук удивлен количеством людей, которые приехали блокировать въезды в Киев на автомобилях с иностранными номерами. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что эту тему будут использовать для давления на власть.

"Больше всего людей, которые ездят на таких автомобилях, находятся на приграничных территориях. Я удивлен, как такое количество людей удалось найти в Киеве. То, что эту тему будут использовать для давления на власть, это однозначно", – сказал Ковальчук.

Он пояснил, что люди хотят добиться справедливой "растаможки" иностранных автомобилей, так как за границей они дешевле, чем в Украине.

"У нас люди противостоят системе. Люди хотят ездить на недорогих автомобилях, они хотят ездить на украинских номерах, на самом деле. Почему они покупают там эти машины? Они там намного дешевле. У нас машины стоят дороже, поскольку государство пытается защитить украинского производителя, создав правила, которые увеличивают цену импортных машин", – добавил политолог.

Справка: законопроект № 5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования)" предлагает легализовать зарегистрированные в других странах автомобили массой до 3,5 тонны и старше 7 лет. Согласно нормам законопроекта такие автомобили можно будет временно ввозить в Украину на один год при условии частичной уплаты таможенных платежей и с обязательством вывоза машин по истечении указанного срока.

Как сообщалось, сегодня утром активисты организации "Авто Евро Сила" частично заблокировали въезды в Киев. Отмечается, что были перекрыты дороги со стороны Броваров и Житомирской трассы. Кроме того, заблокированы несколько полос на Одесской и Бориспольской трассах. Активисты подожгли шины.

"Наша задача – сделать европейскую систему растоможки. К Гройсману пойдет ряд депутатов, которые будут требовать ускорить процесс принятия нашего законопроекта", – говорят блокировщики движения.
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