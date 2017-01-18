Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Транспорт
Проезд подорожает еще в нескольких столичных маршрутках http://www.segodnya.ua/img/article/7895/33_main.1484755156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/33_tn.1484755156.jpg Транспорт Сообщают, что стоимость вырастет на одну гривну – с пяти до шести гривен

Проезд подорожает еще в нескольких столичных маршрутках

Сегодня, 17:58

Сообщают, что стоимость вырастет на одну гривну – с пяти до шести гривен

Маршрутки становятся дороже
Маршрутки становятся дороже. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В сообществе "Транспорт Киева" в Facebook киевляне пишут о грядущем подорожании стоимости проезда в маршрутках.

Так, Александр Юрченко сообщает, что с 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке № 205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд.

В комментариях люди также пишут, что с этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого – метро "Харьковская").

Напомним, как сообщала "Сегодня", в Киеве подорожал проезд в маршрутке №442 с 3,5 грн до 4 грн.
транспорт, маршрутка, проезд, подорожал, киевляне, тариф
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Столичный фуникулер

Киевский фуникулер установил рекорд по перевозке пассажиров

Вчера, 13:59

За ночь вагончики перевезли почти 35 тысяч пассажиров  

Транспорт

Дорогу будут чинить до мая

В Киеве перекроют движение по Набережно-Корчеватской

Вчера, 19:57

Часть улицы закрывают на капитальный ремонт

Транспорт

За месяц маршрутка №820 подорожала в полтора раза

В Киеве пригородная маршрутка подорожала второй раз за месяц

Вчера, 13:15

Стоимость проезда из Киева в Вишневое выросла на треть – с восьми до двенадцати гривен

Транспорт

Рада приняла закон о введении электронного билета в городском транспорте. Фото: eveningkiev.com

Талончиков больше не будет: в общественном транспорте вводится электронный билет

Вчера, 11:26

Нововведение должно помочь оценивать реальное обращение денежных средств

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.