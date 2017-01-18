Проезд подорожает еще в нескольких столичных маршрутках

Сообщают, что стоимость вырастет на одну гривну – с пяти до шести гривен

В сообществе "Транспорт Киева" в Facebook киевляне пишут о грядущем подорожании стоимости проезда в маршрутках.

Так, Александр Юрченко сообщает, что с 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке № 205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд.

В комментариях люди также пишут, что с этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого – метро "Харьковская").

Напомним, как сообщала "Сегодня", в Киеве подорожал проезд в маршрутке №442 с 3,5 грн до 4 грн.