Проезд в маршрутках под Киевом подешевел на несколько гривен

Цены вернулись к таким, какие были до повышения

С сегодняшнего дня проезд в части пригородных маршруток подешевел на несколько гривен.

Об этом пишет "Украинская правда".

В частности, снизилась стоимость проезда из Вишневого в Киев.

"Сейчас за проезд берут 9 гривен, то есть как было после декабрьского повышения. Еще вчера было 12 гривен", – рассказал Сергей Сидоренко.

Также дешевле стало доехать в столицу из Ирпеня.

"Из Ирпеня сегодня заплатила 9 гривен, хотя еще в пятницу было 12", – добавила Анна Недогибченко.

По данным пресс-службы Киевской обладминистрации, на утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах.

В частности, подешевели маршрутки, курсирующие в столицу из Боярки, Вышгорода и поселка Макаров.

В КОГА добавили, что ведут переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда.

Однако некоторые перевозчики заранее сообщили, что снижение цены на проезд является временным – на ближайшую неделю.

Напомним, ранее власти Киевской области призвали перевозчиков с 6 февраля снизить стоимость проезда в маршрутках до уровня, который предшествовал резкому подорожанию в январе.

В КОГА добавили, что в течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда.

По данным областной администрации, треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение семей.

Как известно, с 21 января в пригородных маршрутах Киевщины цена резко выросла в среднем на 40% до 12-15 гривен за поездку. Подняли стоимость проезда и по Киеву.

Тогда в Киевской облгосадминистрации отметили, что перевозчиков Киевской области заставят обосновать существенное подорожание проезда.

С 21 января также подняли цену на проезд на 1 гривну и частные перевозчики Киева. С 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожал на 3-4 гривны.

Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны – до 12 гривен за поездку.

С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

В начале ноября подорожали маршрутки, курсирующие между Киевом и Ирпенем.

В Киевской администрации заявили, что частные перевозчики не обязаны ни с кем согласовывать свои тарифы на проезд.