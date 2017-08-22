Рост цен на автогаз: оживились нелегальные заправки

Рост цен на автогаз – шанс заработать для нелегалов. Весной в Киеве закрыли полтысячи подпольных АЗС, которые работали без документов и не соблюдали технику безопасности.

Но, как оказалось, эта борьба лишь вытеснила заправки за пределы Киева. Как маленькие газовые заправки с документами для отвода глаз работают, и чем они опасны для области – выясняли журналисты "Сегодня".