Сегодня наземный транспорт в Киеве будет работать по расписанию рабочего дня

Вчера, 04:44

19 августа является рабочим днем согласно распоряжению Кабмина

Работа наземного транспорта и городской электрички будет организована по расписанию движения рабочего дня. Фото: 1551.gov.ua
Работа наземного транспорта и городской электрички будет организована по расписанию движения рабочего дня. Фото: 1551.gov.ua

В субботу, 19 августа, работа наземного общественного транспорта и городской электрички будет организована по расписанию движения рабочего дня. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров от 16.11.2016 года №860-р "О переносе рабочих дней в 2017 году", 19 августа является рабочим днем.

Ранее киевляне поддержали петицию о строительстве трехуровневой развязки с разворотным кольцом на месте Шулявского путепровода, где 27 февраля обвалился огромный кусок бетона. За нее проголосовало больше 10 тыс. человек.
транспорт, в субботу, киевпастранс, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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