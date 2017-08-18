Сегодня наземный транспорт в Киеве будет работать по расписанию рабочего дня
19 августа является рабочим днем согласно распоряжению Кабмина
В субботу, 19 августа, работа наземного общественного транспорта и городской электрички будет организована по расписанию движения рабочего дня. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров от 16.11.2016 года №860-р "О переносе рабочих дней в 2017 году", 19 августа является рабочим днем.
Ранее киевляне поддержали петицию о строительстве трехуровневой развязки с разворотным кольцом на месте Шулявского путепровода, где 27 февраля обвалился огромный кусок бетона. За нее проголосовало больше 10 тыс. человек.
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