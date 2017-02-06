Снегопад в Киеве: коммунальщики работали всю ночь, но город стоит в 8-балльных пробках

Коммунальные службы Киева со вчерашнего вечера работают в усиленном режиме. Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", с ночи на понедельник на улицах города непрерывно работает 267 единиц снегоуборочной техники и бригады коммунальщиков, убирающие снег вручную.

Снегоуборочная техника работала на дорогах Киева всю ночь. Фото: facebook.com/kievavtodor

"По состоянию на 6.00 утра полный комплекс работ по обработке и очищению дорог от снега был проведен четыре раза. По состоянию на 8.30 такие работы выполняются уже пятый раз, поскольку осадки не прекращаются", – сообщают в "Киевавтодоре".

За сутки коммунальщики использовали 1 753 тонны соли и 1 462 тонны песчано-соляной смеси.

"Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, в уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы", – говорится в сообщении.

Несмотря на работу коммунальщиков, в 9 часов утра заторы в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли максимальных десяти баллов. По состоянию на сейчас загруженность улиц в городе составляет восемь баллов.

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Городская власть призвала киевлян сегодня не пользоваться собственными автомобилями, а добираться общественным транспортом. Однако, маршрутки и троллейбусы тоже не могут нормально проехать и буксуют на нечищенной дороге.

Кроме того, сегодня с утра горадминистрация ограничила въезд в город для грузового транспорта.

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