Снежный коллапс в Киеве: маршрутки вязнут в снегу, машины глохнут (фото,видео)

Сегодня, 11:08

Полицейские с лопатами помогали водителям расчищать снег из-под колес и толкать машины


Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

 


Столица Украины продолжает стоять в огромных пробках из-за нерасчищенных дорог, а полицейские периодически выступают в качестве коммунальщиков.

Киев оказался не готов к очередному снегопаду, который парализовал движение транспорта сегодня утром, что вылилось в огромные 10-бальные пробки.

Так, на Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы на мосту глохли машины, а люди просили бензин. Сотрудники полиции как могли спасали водителей, бегая с лопатой расчищая снег из под колес, а также подталкивая машины.

С нерасчищенными дорогами также не справились и маршрутки, которые застревали в снегу прямо на трассе, и приходилось людям либо пересаживаться на другой транспорт, либо идти пешком.

Как сегодня сообщалось, по состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли максимальных десяти баллов.

Кроме того, как заявили в КМДА, в Киев с 6 часов утра ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с сильным снегопадом.
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Источник:

"Сегодня"

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