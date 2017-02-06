Снежный коллапс в Киеве: маршрутки вязнут в снегу, машины глохнут (фото,видео)

Столица Украины продолжает стоять в огромных пробках из-за нерасчищенных дорог, а полицейские периодически выступают в качестве коммунальщиков.

Киев оказался не готов к очередному снегопаду, который парализовал движение транспорта сегодня утром, что вылилось в огромные 10-бальные пробки.

Так, на Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы на мосту глохли машины, а люди просили бензин. Сотрудники полиции как могли спасали водителей, бегая с лопатой расчищая снег из под колес, а также подталкивая машины.

С нерасчищенными дорогами также не справились и маршрутки, которые застревали в снегу прямо на трассе, и приходилось людям либо пересаживаться на другой транспорт, либо идти пешком.

Как сегодня сообщалось, по состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве по данным сервиса "Яндекс.Пробки" достигли максимальных десяти баллов.

Кроме того, как заявили в КМДА, в Киев с 6 часов утра ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с сильным снегопадом.