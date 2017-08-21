Такси в Киеве: плохой сервис, безответственность водителей и нелегалы на дорогах

Сегодня, 07:21

Более 80% столичных таксистов работают нелегально, а значит, не платят налоги и не несут ответственность за пассажира в случае ДТП

Киевское такси - одно из самых дешевых в Европе, но и уровень сервиса в нем также низкий. Фото: Pixabay
Киевское такси - одно из самых дешевых в Европе, но и уровень сервиса в нем также низкий. Фото: Pixabay

Киевский рынок такси динамичный, конкурентный и довольно дешевый по сравнению с другими европейскими столицами. А вот качество услуг все так же оставляет желать лучшего. С какими проблемами сталкиваются пассажиры, кто отвечает за их безопасность и как изменился рынок перевозок за последний год, разбирался сайт "Сегодня".

В середине прошлого года в Киев пришло сразу две крупные компании с громкими названия. Тогда на отечественном рынке уже два года как функционировал украинский аналог, которому с приходом конкурентов пришлось не отставать от инноваций. Все эти сервисы предполагают заказ автомобиля не через звонки в диспетчерскую, а через приложение в смартфоне.

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Три эти компании создали серьезную конкуренцию. Плюс ко всему обещали небывалый для Украины сервис: вежливых водителей, новые иномарки и отсутствие шансона в колонках. Сейчас количество нареканий на компании продолжает расти: все чаще встречаются старые и потрепанные машины, не совсем адекватные водители и непомерно высокие цены.

Пагубное влияние инноваций

С приходом в Киев новых популярных сервисов такси отсутствие должного регулирования стало еще заметнее и ощутимее. Щедрые обещания, раздаваемые сервисами при заходе на рынок, так и не воплотились в реальность. Нелегальный извоз никуда не делся, а стал еще большей проблемой.

"Они рынок добивали. Ни для кого лучше не стало: ни для клиента, ни для таксиста, потому что они работают на демпинг, считая этот извоз не таксованием, а простым "подвезу", – объясняет ситуацию Василий Попик, глава профсоюза таксистов Украины.

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У водителей такси должна быть лицензия, однако почти все столичные таксисты ее не имеют

Главные проблемы рынка

По данным Министерства инфраструктуры Украины, более 80% таксистов работают нелегально. В то же время диспетчерские службы не могут давать никаких гарантий, так как просто выполняют функцию передатчика заказа, как и вышеупомянутые инновационные компании. Заказ поступает в базу, а оттуда его забирает кто-то из таксистов. Если же заказ в неудобной локации или на короткий маршрут – его попросту может никто и не взять, а клиент будет ждать машину неопределенное время.

В часы-пик или в "нелетную" погоду (ливень, снегопад) вызвать авто еще сложнее. К тому же, тарифы на перевозку вырастают минимум в два раза, иначе никто из таксистов не возьмет заказ из базы.

При этом сегодня рынок такси особо не контролируется. И страдают от этого все стороны: как диспетчерские службы, так и клиенты. Когда дело доходит до серьезных проблем – ДТП, ограбления, конфликтов с водителем – жаловаться некому. Большинство таксистов разъезжает по городу без лицензий и не несет ответственности перед своими пассажирами.

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Кроме того, водители такси продолжают уходить в тень и работать без оплаты налогов, а действующее законодательство не может это урегулировать. Однако уже в сентябре Верховная Рада должна рассмотреть необходимый законопроект, говорит эксперт.

"Мы готовим законопроект вместе с Министерством инфраструктуры. В Верховной Раде обещали, что если законопроект будет согласован со всеми участниками рынка, то его постараются принять в первом чтении", – сообщает Василий Попик.

Авторы надеются, что им удастся законодательно наладить коммуникацию между всеми участниками рынка и заинтересовать таксистов в легальном трудоустройстве. Ну а пока поездка в такси похожа на своеобразную лотерею, в которой никогда не знаешь заранее, повезет или нет. 
Киев, такси, водители
Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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