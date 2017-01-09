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ФОТОФАКТ. Тариф в маршрутке из Киева в Васильков повышают до 20 грн http://www.segodnya.ua/img/article/7865/13_main.1483957854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/13_tn.1483957854.jpg Транспорт Подорожание намечено с завтрашнего дня  

ФОТОФАКТ. Тариф в маршрутке из Киева в Васильков повышают до 20 грн

Сегодня, 12:29

Подорожание намечено с завтрашнего дня

 

Проезд подорожает. Фото: facebook.com/ravchev
Проезд подорожает. Фото: facebook.com/ravchev

В маршрутке №303, которая курсирует из Киева от станции метро "Выставочный центр" в Васильков, резко повышаются тарифы. Киевляне заметили в салоне транспорта объявление, что проезд с 10 января 2017 года дорожает до 20 грн. Фото предупреждения опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Равчев.

Сейчас, судя по информации на сервисе eway, тариф составляет 13 грн, а длина маршрута – 33 км. Перевозчик объясняет, что подорожание связано с увеличением размера минимальной заработной платы и подорожанием запчастей и топлива. Жители предполагают, что это не единственная маршрутка, в которой в ближайшее время подорожает проезд.

Напомним, мы сообщали о планах повышения цен на проезд в пригородных маршрутках еще в декабре.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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