ФОТОФАКТ. Тариф в маршрутке из Киева в Васильков повышают до 20 грн

В маршрутке №303, которая курсирует из Киева от станции метро "Выставочный центр" в Васильков, резко повышаются тарифы. Киевляне заметили в салоне транспорта объявление, что проезд с 10 января 2017 года дорожает до 20 грн. Фото предупреждения опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Равчев.

Сейчас, судя по информации на сервисе eway, тариф составляет 13 грн, а длина маршрута – 33 км. Перевозчик объясняет, что подорожание связано с увеличением размера минимальной заработной платы и подорожанием запчастей и топлива. Жители предполагают, что это не единственная маршрутка, в которой в ближайшее время подорожает проезд.

Напомним, мы сообщали о планах повышения цен на проезд в пригородных маршрутках еще в декабре.