В Борисполе водители маршруток устроили массовую забастовку: все подробности

Один из крупнейших пригородов столицы, Борисполь, вчера остался без общественного транспорта. Водители всех местных маршруток устроили забастовку и не вышли в рейсы. Камень преткновения — в зарплатах и стоимости проезда.

ШЛИ ПЕШКОМ. С самого утра жителей Борисполя (а это больше 60 тысяч человек) ждал очень неприятный сюрприз: ни один из маршрутных автобусов, которые перевозят пассажиров по городу, не вышел на маршрут. Водители устроили протест: требовали улучшить условия труда и увеличить цены на проезд. Объясняли, что если тариф не вырастет, их ждет сокращение, дескать, минимальная зарплата повысилась до 3200 грн, и хозяева не смогут всем выплачивать такую зарплату да еще и налоги платить. Десятки пассажиров собирались на остановках, но после долгого и безуспешного ожидания шли на работу пешком или вынуждены были вызывать такси. Без транспорта город прожил весь день.

"Почему должны страдать обычные люди? Хоть бы предупредили заранее. А вообще все это напоминает спланированную манипуляцию. Думаю, водители устроили это по требованию хозяев. Но и горвласти тоже несут ответственность, ведь они выбирали всех этих перевозчиков на тендерах", — возмущается жительница Марина Романенко. "Выехать не было возможности. Коллега из-за этого на работу опоздал. Пригородные киевские маршрутки №№316, 317 брали пассажиров только в столицу, а по городу — нет. Говорили, что поддерживают забастовку городских. Пришлось ехать на такси за 50 грн", — жаловались люди в соцсетях. К вечеру транспорт в Борисполе так и не поехал, к переговорам с перевозчиками подключились местные депутаты и горвласти. Будут ли курсировать маршрутки в четверг, оставалось неясно.

ХОТЯТ 5 ГРН. Как рассказали "Сегодня" в исполкоме горсовета Борисполя, всего в городе работают шесть частных фирм-перевозчиков, которые обслуживают 26 маршрутов. Стоимость проезда по городу сейчас составляет 3,5 грн, ее хотят повысить до 5 грн. "Забастовка перевозчиков — это только первая ласточка. То же самое может быть и с коммунальными, и с другими предприятиями. Есть закон о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. Но непонятно, откуда брать допсредства. Выходит, нужно пересматривать тарифы, хотя это также сейчас не ко времени, они и так слишком бьют по карманам людей. В своих расчетах перевозчики просили тариф в 5,32 грн. Но, думаю, 5 грн — это оптимальная цена. Мы вынуждены реагировать на ситуацию. Но когда исполком утвердит тариф, пока сказать не могу. К слову, на столько же просят поднять стоимость проезда и перевозчики Броваров", — рассказал "Сегодня" первый зам городского головы Борисполя Николай Корнийчук.

ИЗ-ЗА ПРИГОРОДНЫХ. По словам Корнийчука, одной из причин забастовки водителей также стало и расхождение в стоимости перевозок у городских маршрутчиков с теми, кто возит пассажиров в столицу. "Перевозчики, которые обслуживают маршруты из Борисполя в Киев, с 10 января уже подняли стоимость проезда. В КОГА им согласовали тариф в 70 копеек за километр. К примеру, из Борисполя до метро "Бориспольская" за расстояние около 20 км берут уже 16 грн. Для сравнения, у нас есть маршруты, которые преодолевают расстояние больше 10 км, но проезд там стоит всего 3,5 грн", — объясняет Корнийчук.

Напомним, со вторника подорожали многие пригородные маршруты, в том числе и бориспольские. Так, тариф в маршрутках №№317, 317А из Борисполя до ст. м. "Харьковская" вырос с 14 до 17 грн. Цена за проезд в маршрутке №316 из Борисполя до "Левобережной" увеличилась с 17 до 23 грн. До "Бориспольской" все вышеперечисленные маршрутки действительно везут за 16 грн.