В Броварах протестуют против частных перевозчиков: люди перекрывали дороги и требовали снизить цены (фото)

В Киевской области продолжает накаляться противостояние между частными перевозчиками и местными жителями, требующими понизить стоимость проезда в маршрутках, которые курсируют по городу и в столицу. Вслед за жителями Вишневого и Софиевской Борщаговки, которые в прошлый четверг перекрывали проезжую часть, вчера протестовать вышли броварчане.

ПРОТЕСТ. Несмотря на мороз и снег, около 50 местных жителей несколько часов блокировали работу транспорта на ул. Гагарина. Некоторые даже пришли с маленькими детьми. Вооружившись плакатами и громкоговорителем, люди требовали вернуть старую цену на проезд в маршрутках: по городу — 3,5 грн (сейчас — 5 грн), а в Киев — 9 грн (сейчас — 12 грн). Протест чуть не закончился потасовкой. Местные автоводители и пассажиры в транспорте, спешащие на работу, были крайне возмущены и требовали у протестующих освободить дорогу. "Безобразие! Тут люди на работу опаздывают!" — кричали водители маршруток. "Вот цены снизите, и мы дадим вам проехать!" — отвечали участники акции.

Блокировка. Жители Броваров перекрывали проезжую часть и ругались с водителями маршруток. Фото: brovary.net.ua

Как заверил активистов Игорь Сапожко, мэр Броваров, позиция властей — вернуть стоимость проезда в межгородских маршрутках на уровень 9 грн. "Поднятие тарифов на проезд с 9 грн до 12 грн — это коррупционная деятельность перевозчиков", — сказал Сапожко и предложил активистам для решения проблемы провести в пятницу круглый стол с участием перевозчиков, местных жителей и горвластей. По словам броварчан, если их требования не будут услышаны в ближайшее время, они готовы и дальше протестовать и перекрывать центральную улицу города.

ВРЕМЕННАЯ МЕРА. Тем временем жители Вишневого, Крюковщины, Боярки, Софиевской Борщаговки радуются своим первым победам. По их словам, со вчерашнего дня проезд в некоторых маршрутках подешевел на 3 грн, а в салонах бусов появились объявления: "Уважаемые пассажиры! В связи с поиском путей взаимопонимания администрации предприятия и населения по вопросам стоимости проезда нами было принято решение временно, до 13 февраля, вернуть стоимость проезда, которая действовала до подорожания".

По словам активистки Людмилы Мартыненко, вернуть старые цены на проезд было первым требованием протестующих, но борьба на этом не закончилась. "В четверг состоится второе заседание рабочей группы по вопросу снижения цен на проезд, и возможно, оно будет заключительным. К примеру, стоимость проезда от Вишневого до Киева должна быть не больше 10 гривен. С понедельника вместе с представителями Антимонопольного комитета, Госинспекции и полиции мы начнем проверять техсостояние маршруток", — говорит Мартыненко и добавляет, что к борьбе за понижение стоимости проезда подключилось уже 14 населенных пунктов Киевщины.

Требования. Люди хотят старые тарифы на проезд в маршрутках. Фото: brovary.net.ua

ЦЕНА ОСТАНЕТСЯ. Тем временем глава ассоциации "Перевозчики Киевщины" Алексей Павленко заверил "Сегодня", что цены на проезд перевозчики понижать не будут. "Тариф понизили на семь дней в тех районах, где был конфликт между перевозчиками и жителями. Мы дали время общественности и КОГА убедиться в правильности расчетов", — говорит Павленко.