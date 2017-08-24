В центре Киева закрыли две станции метро

Сегодня, 08:39

Пассажиры смогут уехать только после праздничных мероприятий 

В Киеве закрыли две станции метро. Фото: facebook.com
В Киеве закрыли две станции метро. Фото: facebook.com

Сегодня, 24 августа, в Киеве с утра закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным столичных властей, станции возобновят работу после окончания праздничных мероприятий в центре столицы.

"В связи с празднованием Дня государственного флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины до 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий", – отметили в КГГА.

Напомним, президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму. 
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Источник:

"Сегодня"

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