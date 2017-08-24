В центре Киева закрыли две станции метро

Пассажиры смогут уехать только после праздничных мероприятий

Сегодня, 24 августа, в Киеве с утра закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным столичных властей, станции возобновят работу после окончания праздничных мероприятий в центре столицы.

"В связи с празднованием Дня государственного флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины до 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий", – отметили в КГГА.

Напомним, президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму.