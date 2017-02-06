В Киев из-за непогоды не пускают фуры (видео)

Сегодня, 21:21

Как обещают синоптики, в ближайшие два дня погода станет ещё хуже по всей Украине – ожидаются метели и шквальный ветер


Из-за значительного ухудшения погодных условий с утра 6 февраля движение автотранспорта в Киеве остановилось, а в Одессе пришлоть отменить несколько аваирейсов.

Вместе с тем, управляющий диспетчерским отделением Киевской городской станции скорой медпомощи Анатолий Рогов сообщил, что количество вызовов "скорой" сегодня не увеличилось.

"Если взять предыдущие сутки дежурства, то у нас количество вызовов не увеличилась, работали в штатном режиме. Практически успевали на все экстренные вызовы", – рассказал Рогов.

Из-за погодных условий власти столицы приняли решение о том, что в город не допускаются грузовые фуры. Десятки фур застряли на подъездах к Киеву, что, в свою очередь, вызвало возникновение пробок на въезд в Киев.

В Одесской области объявили штормовое предупреждение, а море у берегов покрылось ледяными глыбами. При этом из-за тумана отменили несколько авиа-рейсов.

Как обещают синоптики, в ближайшие два дня погода станет ещё хуже по всей стране.

"Ждем такие погодные явления, как метели, снежные заносы – на западе и в центре, а аткже в северных областях. Усиление ветра до 15-22 метров в секунду", – рассказала синоптик Укргидрометеоцентра Ирина Хватик.

Чтобы разгрузить дороги, спасатели просят водителей пересесть на общественный транспорт и отказаться от дальних поездок.
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Источник:

"Сегодня"

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