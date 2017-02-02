В Киев привезли 50 новых автобусов: на какие маршруты выйдет новый транспорт (фото)

Автобусы низкополые и большие, их добавят в центре и на Троещине

Парк "Киевпастранса" пополнился 50 новыми автобусами МАЗ. Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрия Левченко, среди нового транспорта 48 автобусов – большой вместимости (12 метров), и два – супербольшой вместимости (18,75 метров).

"Благодаря им мы сможем открыть новые маршруты и усилить уже существующие", – говорит Левченко. Так, в центральной части города в рамках подготовки к "Евровидению-2017" обновят и увеличат количество подвижного состава на маршрутах №№ 24,62, 69, 114. Также больше автобусов будет выходить на маршруты №55,72,90. На жилмассиве Троещина по одному 18-метровому автобусу будет добавлено на маршруты №21 и №101.

"Увеличение количества подвижного состава позволит сократить интервал движения на 1-4 минуты. Также МАЗы будут направлены на новые маршруты, которые будут открыты в ближайшее время. Это маршрут №118 "Станция метро "Черниговская"- станция метро "Политехнический институт" (10 новых автобусов) и маршрут №119 "Контрактовая площадь – ул. Смолича" (8 автобусов, интервал движения 12 минут).