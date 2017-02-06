В Киев запретили въезд грузовиков

Ограничение ввели из-за плохой погоды, но на ночь оно не распространяется

В понедельник, 6 февраля, с 6 часов утра ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сегодян в Киеве ожидаются сильные снегопады.

"Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова – 1,5-2 см, днем – на 2-3 см. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем около 5-7 градусов мороза", – отметили в КГГА.

Как сообщалось, для борьбы с гололедом в Киеве начали использовать щебень.