В Киев запретили въезд грузовиков

Сегодня, 08:14

Ограничение ввели из-за плохой погоды, но на ночь оно не распространяется

В столице снова снегопад
В столице снова снегопад. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В понедельник, 6 февраля, с 6 часов утра ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сегодян  в Киеве ожидаются сильные снегопады.

"Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова – 1,5-2 см, днем – на 2-3 см. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем около 5-7 градусов мороза", – отметили в КГГА.

Как сообщалось, для борьбы с гололедом в Киеве начали использовать щебень.
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