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В Киеве запустят единый билет на транспорте: когда появится и как будет работать http://www.segodnya.ua/img/article/7893/31_main.1484734204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/31_tn.1484734204.jpg Транспорт Во всех автобусах и троллейбусах появятся специальные электрокомпостеры

В Киеве запустят единый билет на транспорте: когда появится и как будет работать

Сегодня, 12:09

Во всех автобусах и троллейбусах появятся специальные электрокомпостеры

Власти обещают поэтапно запускать единый билет на городском транспорте. Фото: facebook.com
Власти обещают поэтапно запускать единый билет на городском транспорте. Фото: facebook.com

Парламент вчера утвердил закон о е-билетах. В столичной мэрии уверяют, это позволит им уже в этом году внедрить в гортранспорте единый электронный билет. "Это поможет нам максимально оптимизировать городские маршруты, более эффективно бороться с коррупцией, ввести учет реального пассажиропотока и внедрять удобные способы оплаты проезда — картами, через мобильные приложения", — говорят в департаменте транспорта КГГА.

"Электронный билет может включать в себя оплату проезда по времени, количеству поездок и возможность пользоваться им в нескольких видах транспорта — метро, троллейбусы, трамваи, автобусы. В прошлом году уже были проведены переговоры с двумя компаниями, и они разработали программное обеспечение по внедрению единого электронного билета. Мы будем внедрять его в наземном транспорте в этом году, поэтапно. Это процесс будет непростым, поскольку каждую машину нужно будет оборудовать электронными компостерами — валидаторами. И нам еще предстоит создать инфраструктуру, которая позволит пополнять электронные карты и покупать новые, вводить разовые билеты", — рассказал нам Дмитрий Левченко, гендиректор КП "Киевпастранс".

В департаменте транспорта говорят, что метрополитен может быстрее перейти на единый электронный билет. Там уже начали процесс по отказу от жетонов и оборудовали турникеты для приема бесконтактных карточек.
билет, единый, электронный билет, мобильные приложения
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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