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В Киеве – 9-балльные пробки и остановился 3-й трамвай http://www.segodnya.ua/img/article/7870/9_main.1484067854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/9_tn.1484067854.jpg Транспорт По центру столицы быстрее ходить пешком

В Киеве – 9-балльные пробки и остановился 3-й трамвай

Сегодня, 19:00

По центру столицы быстрее ходить пешком

В Киеве &ndash; 9-балльные пробки и остановился 3-й трамвай
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

По состоянию на 19.00 по данным сервиса Яндекс.карты в Киеве наблюдаются 9-балльные пробки. Заторы наблюдаются на всех центральных улицах столицы, а также на мостах между левым и правым берегами.

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Скриншот с сайта Яндекс.пробки

Судя по данным сервиса Яндекс.пробки, в городе произошло много ДТП.

Кроме того, с 17:30 временно заблокировано движение трамваев маршрута №3 между остановками "Станция Полевая" – "Станция Политехнический институт" в направлении ул.Старовокзальная по техническим причинам. На место направлены ответственные службы КП "Киевпастранс". 
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Источник:

"Сегодня"

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