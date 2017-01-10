В Киеве – 9-балльные пробки и остановился 3-й трамвай

По состоянию на 19.00 по данным сервиса Яндекс.карты в Киеве наблюдаются 9-балльные пробки. Заторы наблюдаются на всех центральных улицах столицы, а также на мостах между левым и правым берегами.

Скриншот с сайта Яндекс.пробки

Судя по данным сервиса Яндекс.пробки, в городе произошло много ДТП.

Кроме того, с 17:30 временно заблокировано движение трамваев маршрута №3 между остановками "Станция Полевая" – "Станция Политехнический институт" в направлении ул.Старовокзальная по техническим причинам. На место направлены ответственные службы КП "Киевпастранс".