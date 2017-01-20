В Киеве будут подогревать проезжую часть на Одесской площади (фото)

Перед укладкой бетона плиту очистили от снега, после – заложили электрические кабели

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерена обустроить гидроизоляцию дороги на Одесской площади с применением электрического обогрева.

Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", в минувшие выходные при благоприятных погодных условиях был положен бетон на последнем участке плиты проезжей части. При этом применялся электрический обогрев бетона, похожий по технологии на систему "теплый пол".

Перед укладкой бетона плиту очистили от снега, после – заложили электрические кабели, которые обеспечивают прогрев уложенного бетона и существующей конструкции путепровода.

Уложенный бетон прогревается в течение трех суток для достижения им проектной прочности.

В рамках ремонта запланировано обновление мостового полотна с новой монолитной плитой и гидроизоляцией, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление опор и пролетных строений.

Также на подходах к путепроводу и элементах транспортной развязки сделают новое двухслойное покрытие проезжей части и тротуаров.

Напомним, "Киевавтодор" начал капитальный ремонт Одесской площади в середине августа 2016 года.