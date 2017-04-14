В Киеве четыре автобуса временно изменят маршруты (схемы движения)
Транспорт будет объезжать продовольственные ярмарки
В Киеве завтра, 15 апреля, в связи с проведением продовольственных ярмарок в работу автобусов маршрутов №61, 73, 98 и 101 вносятся изменения, сообщает "Киевпастранс".
- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака к просп. Владимира Маяковского, движение автобусов № 61 будет организовано от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, дальше так: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
- на Оболонском проспекте, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Маршала Тимошенко – просп. Оболонский, далее по действующей трассе;
- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, дальше так: ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
- на ул. Милославской, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение автобусов маршрута № 101 будет организовано от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, дальше – ул. Марины Цветаевой – просп. Маяковского – ул. Милославская.
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