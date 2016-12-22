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В Киеве для троллейбусов трех маршрутов появилась новая остановка (схема) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/24_main.1482419375.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/24_tn.1482419375.jpg Транспорт Действующую остановку переименовали  

В Киеве для троллейбусов трех маршрутов появилась новая остановка (схема)

Сегодня, 17:07

Действующую остановку переименовали

 

С 22 декабря внедряется дополнительная остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42
С 22 декабря внедряется дополнительная остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С 22 декабря внедряется дополнительная остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42 и автобусов маршрута №69 "Площадь Космонавтов", которая размещается на Краснозвездном проспекте, 28 в направлении станции метро "Шулявская" на существующей остановке троллейбусов маршрутов №№ 17, 19. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

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Действующая остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42 и автобусов маршрута №69 "Площадь Космонавтов" в направлении станции метро "Шулявская" переименовывается в "Улицу авиаконструктора Антонова".
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Источник:

"Сегодня"

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