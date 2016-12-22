В Киеве для троллейбусов трех маршрутов появилась новая остановка (схема)

С 22 декабря внедряется дополнительная остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42 и автобусов маршрута №69 "Площадь Космонавтов", которая размещается на Краснозвездном проспекте, 28 в направлении станции метро "Шулявская" на существующей остановке троллейбусов маршрутов №№ 17, 19. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Действующая остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42 и автобусов маршрута №69 "Площадь Космонавтов" в направлении станции метро "Шулявская" переименовывается в "Улицу авиаконструктора Антонова".