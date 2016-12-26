В Киеве до 9 января перекроют Контрактовую площадь

Контрактовую площадь в Киеве перекроют с 23 декабря 2016 года до 9 января 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Подольской РГА.

В эти дни на Контрактовой площади будут проходить новогодне-рождественские мероприятия с 23 декабря до 9 января, поэтому движение автотранспорта через площадь будет изменено.

На период работы новогодне-рождественской ярмарки Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного будет перекрыта.