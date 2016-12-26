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В Киеве до 9 января перекроют Контрактовую площадь http://www.segodnya.ua/img/article/7831/59_main.1482754026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/59_tn.1482754026.jpg Транспорт На площади работает новогодне-рождественская ярмарка  

В Киеве до 9 января перекроют Контрактовую площадь

Сегодня, 14:04

На площади работает новогодне-рождественская ярмарка

 

Движение по площади будет перекрыто. Фото: stejka.com
Движение по площади будет перекрыто. Фото: stejka.com

Контрактовую площадь в Киеве перекроют с 23 декабря 2016 года до 9 января 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Подольской РГА.

В эти дни на Контрактовой площади будут проходить новогодне-рождественские мероприятия с 23 декабря до 9 января, поэтому движение автотранспорта через площадь будет изменено.

На период работы новогодне-рождественской ярмарки Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного будет перекрыта.
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Источник:

"Сегодня"

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