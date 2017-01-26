ФОТОФАКТ. В Киеве грядут большие пробки: развязку на Нивках закрывают на 10 месяцев

В столице в феврале на реконструкцию закроют транспортный узел на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского (Щербакова). Плакат с соответствующим сообщением появился на проспекте Победы, сообщает сообщество "Киев Автомобильный" в Facebook.

Так, реконструкция продлится 10 месяцев – с февраля по декабрь текущего года.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Напомним, в прошлом году в Киеве проводился капитальный ремонт мостового полотна Гаванского путепровода через железнодорожные пути на просп. Победы в Шевченковском районе.

С конца мая до конца августа "Киевавтодор" ремонтировал дорогу, в связи с чем движение автотранспорта в месте выполнения работ было частично ограниченопо направлению к центру города до 3-х полос движения.