ФОТОФАКТ. В Киеве грядут большие пробки: развязку на Нивках закрывают на 10 месяцев
На путепроводе проведут серьезную реконструкцию
В столице в феврале на реконструкцию закроют транспортный узел на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского (Щербакова). Плакат с соответствующим сообщением появился на проспекте Победы, сообщает сообщество "Киев Автомобильный" в Facebook.
Так, реконструкция продлится 10 месяцев – с февраля по декабрь текущего года.
Фото: facebook.com/autokiev.info
Напомним, в прошлом году в Киеве проводился капитальный ремонт мостового полотна Гаванского путепровода через железнодорожные пути на просп. Победы в Шевченковском районе.
С конца мая до конца августа "Киевавтодор" ремонтировал дорогу, в связи с чем движение автотранспорта в месте выполнения работ было частично ограниченопо направлению к центру города до 3-х полос движения.
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