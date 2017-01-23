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В Киеве из-за ремонта временно не будут ходить троллейбусы пяти маршрутов http://www.segodnya.ua/img/article/7909/69_main.1485184713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/69_tn.1485184713.jpg Транспорт На улице Елены Телиги ночью будут чинить контактную сеть

В Киеве из-за ремонта временно не будут ходить троллейбусы пяти маршрутов

Сегодня, 17:16

На улице Елены Телиги ночью будут чинить контактную сеть

В Киеве ночью временно не будут ходить троллейбусы. Фото: Киевпастранс
В Киеве ночью временно не будут ходить троллейбусы. Фото: Киевпастранс

В Киеве ночью 24 января, с 0:30 до 4:30 движение троллейбусов маршрутов № 18, 28, 30 и 33 закрывается. Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован, сообщает "Киевпастранс".

Также не будут ездить ночные троллейбусы №93Н.

Троллейбусы не будут ходить в связи с ремонтом контактной сети по вул.Олены Телиги – на участке от Кирилловской церкви в направлении железнодорожной станции "Зенит".
троллейбусы, движение, телиги, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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