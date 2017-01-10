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В Киеве изменится движение ночных троллейбусов http://www.segodnya.ua/img/article/7869/41_main.1484057623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/41_tn.1484057623.jpg Транспорт На Маяковского пройдет ремонт системы энергоснабжения троллейбусной сети  

В Киеве изменится движение ночных троллейбусов

Сегодня, 04:48

На Маяковского пройдет ремонт системы энергоснабжения троллейбусной сети

 

Движение ночного троллейбусного маршрута №91Н будет организовано с изменениями
Движение ночного троллейбусного маршрута №91Н будет организовано с изменениями

В Киеве временно изменится движение ночного троллейбусного маршрута №91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская". Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Это связано с ремонтом системы энергоснабжения троллейбусной сети по проспекту Маяковского 12 января с 2:17 до 4:00.

Движение ночного троллейбусного маршрута №91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская" будет организовано с изменениями по трассе: Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Антоновича – бульвар Дружбы Народов – проспект Соборности – ул. Строителей – проспект Освободителей – бульвар Перова – Керченская площадь (без заезда на ул. Маяковского) – проспект Ватутина – в обратном направлении по действующей трассе.
ремонт, маршрут, движение, ночной транспорт, ночной троллейбус
Источник:

"Сегодня"

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