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В Киеве изменится работа некоторых автобусов и маршруток (схема) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/94_main.1484826968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/94_tn.1484826968.jpg Транспорт Изменения коснутся автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193  

В Киеве изменится работа некоторых автобусов и маршруток (схема)

Сегодня, 13:55

Изменения коснутся автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193

 

Вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193
Вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193. Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

С 20 января в Киеве вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", это связано с проведением капитального ремонта ул.Набережно-Корчеватской (ориентировочно до 1 июня).

- Автобусы маршрута №20 будут курсировать от ст.м. "Лыбидская" до просп. Науки по действующему маршруту, далее – местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская;

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- маршрутное такси №193 будет курсировать от Дарницкого площади до Столичного шоссе по действующему маршруту, далее – местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская.
автобус, маршрутка, маршрутки, проезд, автобусы
Источник:

"Сегодня"

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