В Киеве изменится работа некоторых автобусов и маршруток (схема)

С 20 января в Киеве вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", это связано с проведением капитального ремонта ул.Набережно-Корчеватской (ориентировочно до 1 июня).

- Автобусы маршрута №20 будут курсировать от ст.м. "Лыбидская" до просп. Науки по действующему маршруту, далее – местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская;

- маршрутное такси №193 будет курсировать от Дарницкого площади до Столичного шоссе по действующему маршруту, далее – местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская.