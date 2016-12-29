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В Киеве изменят движение некоторые автобусы и троллейбусы (схемы) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/50_main.1483027569.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/50_tn.1483027569.jpg Транспорт Изменения связаны с проведением ярмарок  

В Киеве изменят движение некоторые автобусы и троллейбусы (схемы)

Сегодня, 18:03

Изменения связаны с проведением ярмарок

 

Транспорт изменит маршрут
Транспорт изменит маршрут. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

30 и 31 декабря в связи с проведением предновогодних ярмарок вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута №37А и автобусов маршрутов №2, 73, а именно:

• 30 декабря на ул. Героев Севастополя, на участке от просп. Космонавта Комарова до ул. Василия Чумака, движение автобусов маршрута №2 в направлении ст. м. "Шулявская" будет организовано по трассе: ул. Академика Королева – ул. 9 мая – просп. Отрадный – ул. Пост-Волынская – ул. Новополевая – ул. Суздальская – просп. Отрадный – ул. Героев Севастополя – ул. Академика Стражеско – б-р Вацлава Гавела (б-р Ивана Лепсе) – ул. Гарматная – просп. Победы – ст. м. "Шулявская" (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя)

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• 31 декабря на ул. Марины Цветаевой, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута №37А будет организовано по трассе троллейбусов маршрута №37;

• 31 декабря на просп. Оболонском, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута №73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Маршала Тимошенко – просп. Оболонский, далее по действующей трассе.

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троллейбусы, маршрут, изменения, движение, Зои Гайдай, Героев Днепра
Источник:

"Сегодня"

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