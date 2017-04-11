В Киеве изменят график работы трамваев

Сегодня, 00:42

В связи с заменой путей будет изменен график работы трамваев №№ 1, 3, 18 и автобусного маршрута № 1Т

График работы трамваев изменят в связи заменой путей. Фото: transphoto.ru
График работы трамваев изменят в связи заменой путей. Фото: transphoto.ru

На время замены путей на пересечении улиц Старовокзальной и Жилянской в Киеве будет закрыто движение трамваев №№ 1, 3, 18 и автобуса № 1Т с 11 по 13 апреля, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"В связи с проведением работ по замене путей на пересечении ул. Старовокзальной и ул. Жилянской в оба направления движения 11,12,13 апреля с 22.30 до 6.00 движение трамваев маршрутов №№ 1,3,18 и автобусного маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка – ст. Ромена Роллана" закрывается", – говорится в сообщении на сайте предприятия в понедельник.

Расписание движения общественного наземного транспорта, на время ремонтных работ, размещено на сайте КП "Киевпасстранс".
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Источник:

"Сегодня"

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