В Киеве массово подорожали пригородные маршрутки

Пригородные перевозчики после новогодних праздников начали поднимать цены на проезд в маршрутках. Подорожание связывают с ростом минимальной зарплаты и подорожанием топлива. А жители возмущены.

ГДЕ ДОРОЖЕ. С сегодняшнего дня должен измениться тариф в маршрутке №303, которая курсирует от столичной станции метро "Выставочный центр" в Васильков Киевской области (преодолевает расстояние 33,6 км). Киевлянин Александр Равчев опубликовал объявление, в котором указано, что стоимость проезда с 10 января здесь составит 20 грн. Согласно данным сервиса eway, до этого тариф на маршруте был 13 грн. Перевозчик объясняет подорожанием несколькими факторами, которые влияют на формирование тарифа. Это и рост цен на смазочно-горючие материалы, запчасти, а также увеличение размера минимальной зарплаты, которая в 2017 году выросла с 1,6 тыс. грн до 3,2 тыс. грн.

Больше всего подорожает проезд на маршрутке, курсирующей в столицу из Василькова, до 20 грн

В соцсетях сообщают, что появились объявления о росте тарифов на проезд и в маршрутках №№317, 317А (м. "Харьковская" — Борисполь, были по 14 грн), и №316 (м. "Левобережная" — Борисполь, была по 17 грн). Правда, здесь перевозчик новый тариф не указывает, но люди говорят о росте цены на 3 грн.

"Предприниматели никогда не оторвут от себя, все будут перекладывать на плечи людей", — обсуждают жители. И возмущаются, что при росте тарифов остается прежний уровень сервиса. "А где обещанные улучшения маршруток, где чистота, где приветливые водители? Перед каждым подорожанием именно эти аргументы звучат, и ничего не меняется", — жалуется Лариса Шолудько.

Обсуждают грядущее с 10 января подорожание и жители Обухова: в маршрутках №309 и №311, которые курсируют до метро "Выдубичи", тариф планируют повысить с 15 до 18 грн. "В прошлый раз, когда было подорожание, тарифы в обуховских маршрутках повысили на 2 грн, а когда народ стал возмущаться, новую цену снизили на 1 грн. Может, и сейчас этот трюк используют. А вообще непонятно, как здесь ведется учет выручки — билетов пассажирам никогда не выдают. Максимум они могут валяться возле водителя. Соответственно, неясно, откуда берется цифра нового тарифа", — говорит жительница Обухова Татьяна.

НА МИНИМАЛКЕ. Напомним, нынешнее подорожание в маршрутках прогнозировалось еще в декабре, но пока оно коснулось не всех. По словам главы

ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексея Павленко, первыми на изменение тарифа решились те перевозчики, водители которых официально работали на минимальной зарплате.

"На предприятиях, где водители получали нормальную зарплату, 5—8 тыс. грн, увеличение минимальной зарплаты на тариф не повлияло. Такие маршруты как работали раньше, так и сейчас. Но не стоит забывать и о том, что дизтопливо подорожало на 25%, а это также одна из основных составляющих тарифа. Перевозчики имеют право поднимать цену на проезд даже при 10%-ном подорожании дизтоплива, а сейчас рост намного больше", — объясняет он.

В Союзе потребителей Украины советуют обращаться с жалобами на тарифы к местным властям, в АМКУ или Госпродпотребслужбу, которые обязаны проверить их обоснованность и отчитаться. К слову, требовать документы, на основании которых повышена цена на проезд, можно и у водителя маршрутки, и у перевозчика.

Напомним, раньше также подорожали маршрутки на Бровары, Бучу и Вишневое.