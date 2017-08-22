В Киеве меняется движение ночных троллейбусов

В ночь на 23 августа вносятся изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №92Н, №93Н и троллейбусов №24. Такие изменения связаны с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского и в связи с переоборудованием контактной сети трамвайно-троллейбусной линии на пересечении улиц Маршала Тимошенко и Маршала Малиновского. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

В частности:

движение троллейбусов №24 (с 23:30 22 августа до 5:10 23 августа) на участке от ул. Северной до ул. Ивашкевича – закрывается, и организуется на участке "проспект Свободы – улица Ивашкевича".

(с 23:30 22 августа до 5:10 23 августа) на участке от ул. Северной до ул. Ивашкевича – закрывается, и организуется на участке "проспект Свободы – улица Ивашкевича". движение троллейбусов ночного маршрута №93Н – закрывается;

– закрывается; движение троллейбусов №92Н организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" – просп. Победы – по постоянной трассе, далее ул. Довженко – ул. О. Телиги – ул. Мельникова – ул. Оранжерейная – ул. Дорогожицкая – ул. Вавиловых – ул. Щусева – ул. Стеценко – Интернациональная пл. – ул. Гречко – просп. Гонгадзе – просп. Свободы;

организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" – просп. Победы – по постоянной трассе, далее ул. Довженко – ул. О. Телиги – ул. Мельникова – ул. Оранжерейная – ул. Дорогожицкая – ул. Вавиловых – ул. Щусева – ул. Стеценко – Интернациональная пл. – ул. Гречко – просп. Гонгадзе – просп. Свободы; от проспекта Свободы до Интернациональной площади по постоянной трассе, далее – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Мельникова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – Воздухофлотский путепровод – железнодорожный вокзал "Южный".

Напомним, с 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко в Киеве будет закрыт для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним.