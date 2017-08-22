В Киеве меняется движение ночных троллейбусов

Вчера, 16:51

Изменения связаны с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского

 

В ночь на 23 августа вносятся изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №92Н, №93Н и троллейбусов №24
В ночь на 23 августа вносятся изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №92Н, №93Н и троллейбусов №24. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В ночь на 23 августа вносятся изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №92Н, №93Н и троллейбусов №24. Такие изменения связаны с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского и в связи с переоборудованием контактной сети трамвайно-троллейбусной линии на пересечении улиц Маршала Тимошенко и Маршала Малиновского. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

В частности:

  • движение троллейбусов №24 (с 23:30 22 августа до 5:10 23 августа) на участке от ул. Северной до ул. Ивашкевича – закрывается, и организуется на участке "проспект Свободы – улица Ивашкевича".
  • движение троллейбусов ночного маршрута №93Н – закрывается;
  • движение троллейбусов №92Н организовано с изменениями от железнодорожного вокзала "Южный" – просп. Победы – по постоянной трассе, далее ул. Довженко – ул. О. Телиги – ул. Мельникова – ул. Оранжерейная – ул. Дорогожицкая – ул. Вавиловых – ул. Щусева – ул. Стеценко – Интернациональная пл. – ул. Гречко – просп. Гонгадзе – просп. Свободы;
  • от проспекта Свободы до Интернациональной площади по постоянной трассе, далее – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Мельникова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – Воздухофлотский путепровод – железнодорожный вокзал "Южный".

Напомним, с 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко в Киеве будет закрыт для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним.
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Источник:

"Сегодня"

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