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В Киеве меняется работа троллейбусов некоторых маршрутов (схемы) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/22_main.1484313124.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/22_tn.1484313124.jpg Транспорт Также переносится остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская"  

В Киеве меняется работа троллейбусов некоторых маршрутов (схемы)

Сегодня, 15:12

Также переносится остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская"

 

Вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№8,30,40,40к
Вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№8,30,40,40к. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 15 января в Киеве вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№8,30,40,40к. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", это делается с целью разгрузки дорожной сети возле транспортной развязки в районе Севастопольской площади и улучшения состояния обслуживания пассажиров.

- Троллейбусы маршрута №8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе: ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного ополчения) – ул. Ушинского, далее по действующему маршруту;

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- Троллейбусы маршрута №30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Милославская – просп. Владимира Маяковского – просп. Генерала Ватутина – Московский мост – просп. Степана Бандеры – ул. Елены Телиги – ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана – бульв. Чоколовский – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай;

- Троллейбусы маршрута №40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ст. м. "Дворец спорта" – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов Яр – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай;

- Троллейбусы маршрута №40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Жилянская – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов Яр – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай.

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Кроме того, остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская" перенесена вперед на 120 метров по ул. Смелянской за пересечением с просп. Воздухофлотским.
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Источник:

"Сегодня"

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