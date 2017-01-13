В Киеве меняется работа троллейбусов некоторых маршрутов (схемы)

С 15 января в Киеве вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№8,30,40,40к. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", это делается с целью разгрузки дорожной сети возле транспортной развязки в районе Севастопольской площади и улучшения состояния обслуживания пассажиров.

- Троллейбусы маршрута №8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе: ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного ополчения) – ул. Ушинского, далее по действующему маршруту;

- Троллейбусы маршрута №30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Милославская – просп. Владимира Маяковского – просп. Генерала Ватутина – Московский мост – просп. Степана Бандеры – ул. Елены Телиги – ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана – бульв. Чоколовский – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай;

- Троллейбусы маршрута №40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ст. м. "Дворец спорта" – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов Яр – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай;

- Троллейбусы маршрута №40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Жилянская – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов Яр – ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Ивана Пулюя – ул. Кадетский гай.

Кроме того, остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская" перенесена вперед на 120 метров по ул. Смелянской за пересечением с просп. Воздухофлотским.