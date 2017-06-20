В Киеве могут ограничить движение больших грузовиков

В случае жары с 10 до 22 фуры на дороги пускать не будут

В Киеве, в случае повышения температуры воздуха до + 28ºС, введут ограничения движения для больших грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, сообщает "Киевавтодор".

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Управления патрульной полиции в Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по дорогам столицы.