В Киеве могут ограничить движение больших грузовиков

Сегодня, 15:12

В случае жары с 10 до 22 фуры на дороги пускать не будут

Движение грузовиков могут ограничить. Фото: zik.ua
Движение грузовиков могут ограничить. Фото: zik.ua

В Киеве, в случае повышения температуры воздуха до + 28ºС, введут ограничения движения для больших грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00, сообщает "Киевавтодор".

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Управления патрульной полиции в Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по дорогам столицы.
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Источник:

"Сегодня"

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