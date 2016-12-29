В Киеве могут переименовать станцию метро "Петровка"

В Киевраде появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну", сообщили в столичном метрополитене.

В столичной подземке отметили, что изменение названий станций – не новинка. "За 56 лет работы уже переименованы 13 станций. Причем одну – даже дважды: площадь Калинина – площадь Октябрьской революции – Майдан Незалежности", – говорится в сообщении на официальной странице столичного метрополитена в Facebook.

В метро киевлян призывают к обсуждению инициативы на странице в соцсети.