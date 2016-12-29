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В Киеве могут переименовать станцию метро "Петровка" http://www.segodnya.ua/img/article/7843/47_main.1483015244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/47_tn.1483015244.jpg Транспорт Инициативу обсуждают депутаты Киеврады

В Киеве могут переименовать станцию метро "Петровка"

Сегодня, 14:37

Инициативу обсуждают депутаты Киеврады

&quot;Петровка&quot; может сменить название. Фото: kievphotosite.com
"Петровка" может сменить название. Фото: kievphotosite.com

В Киевраде появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну", сообщили в столичном метрополитене.

В столичной подземке отметили, что изменение названий станций – не новинка. "За 56 лет работы уже переименованы 13 станций. Причем одну – даже дважды: площадь Калинина – площадь Октябрьской революции – Майдан Незалежности", – говорится в сообщении на официальной странице столичного метрополитена в Facebook.

В метро киевлян призывают к обсуждению инициативы на странице в соцсети.
метро, петровка, переименование, инициативы
Источник:

"Сегодня"

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