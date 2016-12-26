ФОТОФАКТ. В Киеве на Бессарабке появился пешеходный переход

С улицы Крещатик (нечетная сторона) на Бессарабскую площадь обустроили наземный пешеходный переход.

Сейчас в этом месте установлен соответствующий дорожный знак, пишет "Хмарочос". Городские власти обещали обустроить переход еще осенью 2016 года.

Ранее на этом месте установили искусственную зеленую изгородь, которая мешала людям переходить дорогу. В связи с этим в августе активисты организовали акцию протеста.