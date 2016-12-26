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ФОТОФАКТ. В Киеве на Бессарабке появился пешеходный переход http://www.segodnya.ua/img/article/7831/29_main.1482749778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/29_tn.1482749778.jpg Транспорт На месте установлен соответствующий дорожный знак

ФОТОФАКТ. В Киеве на Бессарабке появился пешеходный переход

Сегодня, 12:54

На месте установлен соответствующий дорожный знак

С улицы Крещатик на Бессарабскую площадь обустроили переход. Фото: hmarochos.kiev.ua
С улицы Крещатик на Бессарабскую площадь обустроили переход. Фото: hmarochos.kiev.ua

С улицы Крещатик (нечетная сторона) на Бессарабскую площадь обустроили наземный пешеходный переход.

Сейчас в этом месте установлен соответствующий дорожный знак, пишет "Хмарочос". Городские власти обещали обустроить переход еще осенью 2016 года.

Ранее на этом месте установили искусственную зеленую изгородь, которая мешала людям переходить дорогу. В связи с этим в августе активисты организовали акцию протеста.
переход, Бессарабка, Крещатик, пешеходный переход, дорожный знак

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